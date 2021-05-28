В Бурятии задержан владелец хостела, в котором при пожаре погиб один человек. Фото: СУ СК России по Бурятии.

В Улан-Удэ следователи задержали владельца хостела, в котором в ночь на 28 мая произошел крупный пожар. Напомним, все произошло в дачном кооперативе «Урда-Уула». В трехэтажном деревянном здании, загорелся автосервис, расположенный на первом этаже. Чтобы спастись, жильцам пришлось прыгать из окон второго и третьего этажа.

Пострадали женщина и 9-летний мальчик, который при падении с третьего этажа получил компрессионный перелом позвоночника. Не обошлось без жертв. При тушении пожарные нашли тело мужчины. Он приехал из Иркутской области.

- По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Подробности выяснятся.

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