Еще 6 человек умерли от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутской области за сутки лабораторно подтвердился еще у 112 человек. Общее число случаев заражения COVID-19 в Приангарье на 30 мая 69 887. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.

За время пандемии вылечить удалось 67 964 гостей и жителей области. За сутки в это число вошли 96 человек. В больницах сегодня остаются 1147 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Увы, еще шесть человек умерли от COVID-19 за сутки. Всего с начала распространения коронавируса от него скончались уже 2568 зараженных. Еще 278 подцепивших COVID-19 были также больны и иными тяжелыми болезнями, которые и привели к летальному исходу.

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