Начинающие предприниматели собрались на площадке "Трансерфинг успеха" в Иркутске

Наталья Давыдова вручила благодарность предпринимательнице Альбине Дамбаевой. Фото: Снежанна БЕЛОВА

В День предпринимателя в Иркутске состоялась встреча для начинающих бизнесменов под названием "Трансерфинг успеха". Для всех, кто недавно открыл свое дело, это возможность узнать о мерах помощи и обменяться опытом.

- Администрация уже 20 лет поддерживает бизнесменов, - отметила на мероприятии заместитель председателя комитета - начальник управления планирования комитета по экономике и стратегическому планированию мэрии Иркутска Наталья Давыдова. - Сейчас в нашем городе 36700 предпринимателей. Мы предоставляем им субсидии на расходы: оплату аренды, покупку оборудования, проценты по лизинговым платежам. Также весомая поддержка - социальные контракты для малоимущих семей. По ним можно получить до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела.

О том, как оформлять такие документы, подробно поговорили на встрече.

- Возможности соцконктрактов обширны. Это не только шанс выйти из трудной жизненной ситуации, но и найти работу, начать вести личное подсобное хозяйство или индивидуальную предпринимательскую деятельность, - рассказала представитель ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» Лилия Огиенко. - Предлагаем более опытным бизнесменам передавать знания об этом тем, кто только планирует что-то создать.

Затем обсудили тонкости налогового законодательства вместе с руководителем центра защиты прав предпринимателей Валентиной Соковой.

Бизнесмены внимательно слушают Валентину Сокову. Фото: Снежанна БЕЛОВА

Не обошлось и без приятной части: в праздничный день предпринимателей наградили благодарственными письмами от городской администрации.

- Очень полезное и интересное мероприятие, - улыбается одна из участниц "Транссерфинга успеха", предпринимательница Альбина Дамбаева. - Я недавно приехала в Иркутск и всего год назад открыла собственное дело. Конечно, для меня очень ценны новые знания и знакомства в сфере бизнеса, - и здесь я все это получила. Например, впервые узнала про социальный контракт и теперь смогу рассказать об этом своим клиентам и знакомым - каждому, кому это необходимо. Обязательно приду и на следующие подобные встречи!

И они будут проводиться регулярно, заверяют специалисты мэрии. Сейчас одна из важных задач - популяризовать предпринимательскую деятельность и чаще организовывать образовательные площадки, где опытом смогут поделиться не только приглашенные эксперты, но и сами успешные предприниматели.

Поддерживать диалог между властями, общественниками, бизнесменами, чтобы вместе решать острые вопросы, поможет совет при мэре по поддержке предпринимательства - он возобновит работу ближайшее время.

- Кроме того, сейчас в стадии разработки стратегия социально-экономического развития Иркутска, - продолжает Наталья Давыдова. - Основной посыл - комплексное развитие города, и здесь не обойтись без участия предпринимателей. Кто, как не они, знают болевые точки территории? В свою очередь, мы намерены указать в стратегии те инвестиционные ниши, в которых можно создавать новый бизнес.

А перспективных направлений в нашем городе немало. Это, в первую очередь, туризм и производство (любое, хоть выпечка хлеба). Также популярность набирает социальный бизнес - частные детские сады, творческие кружки, спортивные секции и так далее.

Интересно, что в сферу предпринимательства иркутян вовлекают уже со студенчества: например, молодежь помогает разрабатывать концепции развития определенных инвестицонных площадок в Иркутске.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться

Телефон горячей линии по вопросам соцконтракта 8(904)110-66-53.

Также по вопросам поддержки предпринимательства можно обращаться в комитет по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска: 8 (3952) 52-02-87, 8 (3952) 52-02-88.