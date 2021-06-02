Тулунчанка продавала гитару в интернете и стала жертвой мошенников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тулуне 56-летняя женщина сообщила в полицию о том, что с ее карт похитили деньги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейскими установлено, что дочь потерпевшей в сети интернет выложила объявление о продаже гитары. Спустя месяц поступил телефонный звонок от неизвестной женщины, которая представилась потенциальной покупательницей. Лже-покупательница предложила перечислить оплату за товар по карте. Так как у хозяйки объявления не было карты необходимого банка, она продиктовала номер телефона своей 56-летней матери, - сообщили в ведомстве.

Разговаривая по телефону с аферистами, женщина думала, что помогает покупателям оплатить гитару. Она назвала все коды подтверждения, которые пришли ей по смс. Однако дочь потерпевшей, услышав подозрительную беседу матери с лже-покупателями, попросила ее прервать разговор.

Позже выяснилось, что у доверчивой тулунчанки списали с карт около 25 тысяч рублей. При этом аферисты пытались оформить на имя женщины кредиты в нескольких банках. В настоящий момент по данному факту ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

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