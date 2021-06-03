Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021: адреса, когда дадут электроэнергию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021 запланировано в Правобережном, Ленинском, Октябрьском и Свердловском районах города. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания. «Света» не будет на срок от 60 минут до 5 часов.

- В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен, - отмечают специалисты. - Приносим извинение за доставленные неудобства.

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021 пройдет в части зданий на улицах Воронежкая, Чукотская, Ракитная, Грибоедова, Волочаевская, Дорожная, Можайского, Молодежная, Циолковского, Портовая, Совхозная, Баррикад и другие (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021: адреса

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021: адреса

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021: адреса

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021: адреса

Отключение электричества в Иркутске 4 июня 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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