Вопросы цифровизации и развития туризма в Иркутской области обсудили на Петербургском экономическом форуме

Вопросы цифровизации Иркутской области обсудили на Петербургском экономическом форуме. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

На Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся в северной столице со 2 по 5 июня, делегация Иркутской области подняла многие важные для развития территории вопросы.

Так, правительство региона вместе с АО «ЭР-Телеком Холдинг» обсуждало планы по цифровизации региона. Из первоочередных задач - обеспечить связью и интернетом 332 населенных пункта.

- Инвестиционные планы операторов связи формируются из населенных пунктов с населением от 500 человек и сроком окупаемости до двух лет, - отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Между тем, необходимо сделать все возможное, чтобы связь пришла и в отдаленные небольшие деревни и села.

Планируется сотрудничать в рамках проектов «Мониторинг качества атмосферного воздуха», «Цифровые решения в агропромышленном холдинге», «Цифровая образовательная среда», «Энергоэффективная интеллектуальная система городского освещения» и других.

Еще одна важная для Иркутской области тема, которая обсуждалась на форуме, - туризм. Байкал включен в список зон, которые планируют в первую очередь развивать по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Для бизнеса предусмотрена поддержка, например, льготные кредиты.

- Это позволит в полной мере реализовать потенциал Байкала - объекта мирового природного наследия ЮНЕСКО, - отметил Игорь Кобзев.

Глава Приангарья сообщил, что в регионе уже начали обустраивать маршрут для путешественников, который будет пролегать через Иркутск, Листвянку, Кругобайкальскую железную дорогу, Слюдянку, Байкальск и Большое Голоустное.

- На побережье озера существует социальная напряженность, связанная с изъятием земельных участков и сносом недвижимости, - подчеркнул губернатор. - Урегулировать хозяйственную и туристическую деятельность в рамках действующего законодательства возможно через расширение границ ОЭЗ. Это позволит легализовать турбизнес, действующий в центральной экологической зоне.

Кроме того, на форуме правительство региона подписало соглашение с ПАО "Высочайший" о социально-экономическом сотрудничестве.

- На протяжении многих лет компания является нашим надежным деловым партнером, - сказал Игорь Кобзев. - Сумма соглашения этого года рекордная - 31 млн.

Эти деньги направят на экологические, культурные и спортивные проекты.