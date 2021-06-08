Больше миллиона рублей отсудил у управляющей компании хозяин Porshe Cayne за падение на авто глыбы льда с крыши дома в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В феврале прошлого года с крыши одного из домов по улице Лермонтова в Иркутске сошел снег. Припаркованный под окнами автомобиль «Porshe Cayne GTS» получил значительные повреждения и вмятины. Хозяин иномарки подал в суд на управляющую компанию с требованием оплатить причиненный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

- В процессе рассмотрения дела представитель ответчика исковые требования не признал, поскольку факт схода снега и наледи с кровли дома был невозможен, ввиду того, что за несколько дней до инцидента осуществлялась чистка кровли от снега и наледи. Кроме того, в период со дня чистки до момента повреждения автомобиля осадков в виде снега и наледи в городе Иркутске не было, - рассказали в ведомстве.

Однако сход наледи на автомобиль истца подтвердил протокол, составленный сотрудниками полиции, из которого следует, что на момент осмотра на автомобиле марки «Porshe Cayne GTS», обнаружены механические повреждения, образовавшиеся в результате падения снега и наледи.У иномарки была повреждена панорамная крыша, видны следы вогнутости на заднем бампере, сломаны два задних крыла, поврежден задний сполер, на заднем стекле помяты молдинг и дворник, сломана шторка закрытия панорамной крыши, помяты передний капот и передние крылья.

Суд обязал управляющую компанию оплатить хозяину иномарки материальный ущерб в размере 1 068 600 рублей, в который вошли расходы на оплату услуг оценщика в размере 13 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 30 тысяч рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 543 рублей, почтовые расходы в размере 300 рублей.

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