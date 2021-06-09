У электрички Кая-Черемхово появится еще одна остановка в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 11 июня электричка Кая-Черемхова будет делать остановку в Майске. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

В пути из-за этого пригородный поезд № 6117 будет всего на 2 минуты дольше обычного. Так, отправка электрички со станции Кая так и будет осуществляться в 16.36.

- До остановочного пункта в Майске состав доберется к 17.50, - отмечают специалисты. – Прибытие на станцию Черемхово ожидается в 19.20

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