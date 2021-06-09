Жилые дома и улицы топит в селах в двух районх Бурятии Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Режим повышенной готовности введен на территории Бичурского района в Бурятии. Там за два дня выпала месячная норма осадков, из-за чего река Бичура вышла из берегов. Подтоплены улицы и участки жилых домов на 4 улицах села Бичура. Также 8 июня около 16:00 поступило сообщение о подтоплении населенных пунктов в Кяхтинском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Бурятия.

- В настоящий момент в Бичурском районе наблюдается стабилизация гидрологической обстановки. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Для оценки обстановки и координации работ выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия и Республиканского агентства ГО и ЧС, - сообщили в ведомстве.

В Бичурском районе для ликвидации последствий подтопления задействовано 19 единиц техники 29 человек. Спасателям помогают и местные жители. Также подготовлен пункт временного размещения на базе Дома детского творчества на 35 мест.

Тем временем, в интернет-пабликах Бурятии появилась публикация жителей Кяхтинского района. Они пишут о том, что накануне вечером в селах Эмир и Энхэ-Тала подтопило улицы и участки жилых домов.

Подробности уточняются.

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