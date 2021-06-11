Погода в Иркутске: 11 июня в городе до +17 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Иркутске 11 июня, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями. Дождь будет идти в течение дня.

- В областном центре ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - говорят в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Воздух днем прогреется до +15…+17 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление в городе в норме – составляет 722 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза погоды в Иркутской области, в регионе 11-13 июня в ряде районов ожидаются заморозки. Местами дожди, где-то грозы. Скорость воздушных потоков 2-7 м/с с порывами до 13 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +16…+21, если небо затянут облака будет холоднее - +7..+12.

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