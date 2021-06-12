Погоня за пьяным лихачом в Иркутской области: полицейские открыли огонь по колесам Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Настоящая погоня со стрельбой произошла в Катангском районе. Там сотрудники ГИБДД во время патрулирования заметили машину, водитель которого явно нарушал ПДД: превышал скорость и вилял по дороге. После требования правоохранителей остановить автомобиль, водитель набрал скорость и попытался скрыться. Полицейские включили спецсигналы и начали преследовать лихача. Когда он выехал на дорогу «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово», автоинспекторы, убедившись в отсутствии пешеходов и автомобилей, открыли огонь, повредив переднее колесо отечественного автомобиля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Несмотря на действия сотрудников ГИБДД нарушитель продолжил движение. Уходя от погони, отечественная легковушка съехала с автодороги в поле, где остановилась. Водитель был задержан. Им оказался 33-летний житель Иркутского района, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование, - рассказали в ведомстве.

Лихач не имел водительских прав. В марте текущего года суд лишил его права управления транспортом на 18 месяцев.

Полиция решает вопрос о возбуждении в отношении нетрезвого водителя уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

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