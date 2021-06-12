До 5 лет лишения свободы грозит браконьерам за ловлю омуля в Бурятии

До 5 лет лишения свободы грозит браконьерам за ловлю омуля на сумму больше миллиона рублей в Бурятии. Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Во время очередного рейда в районе села Исток Кабанского района Бурятии транспортные полицейские задержали троих местных жителей. В прицепе автомобиля находилось 308 хвостов омуля. Злоумышленники выловили рыбу на Байкале с помощью моторной лодки и сетей, что строго запрещено. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- За совершение данного преступления правоохранителями задержаны трое местных жителей, ранее судимых за незаконную добычу биоресурсов. Общая сумма ущерба, причиненного действиями браконьеров, составила более 1 миллиона 120 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба»).

Мужчины находятся под подпиской о невыезде. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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