13 июня в Иркутской области ожидаются дождь и заморозки Фото: Олег УКЛАДОВ

Дождливая погода и не думает уходить из Приангарья.Завтра 13 июня небо над регионом затянет облаками и будет моросить дождь. Однако обойдется без существенных осадков. Об этом сообщают в Иркутском гидрометцентре.

-Ночью в западных и южных, днем в центральных, южных и верхнеленских районах кратковременные дожди, грозы, град, ветер северо-западный, северный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью +5...+10 градусов, местами до 0 градусов, в западных и северных районах +2...+7 градусов, в пониженных формах рельефа до -3 градусов, заморозки, днём +15...+20 градусов, местами +8...+13 градусов, в северных районах при малооблачной погоде до +25 градусов, - рассказали в ведомстве.

14 июня ситуация с погодой в регионе сохранится. Переменная облачность и небольшие дожди продержатся все выходные. В западных и северо-западных районах ожидаются грозы, ветер северо-западный, западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью опустится до +5...+10 градусов, при прояснении до 0 градусов, днём +16...+21 градусов, при увеличении облачности +8...+13 градусов.

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