112 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 12 июня количество зараженных коронавирусом увеличилось до 71236 человек. За сутки подтверждено 112 случаев инфицирования. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе.

- 1865 пациентов с диагнозом COVID-19 проходят лечение в больницах Приангарья. За сутки в медицинские учреждения поступило еще 144 человека. При этом вылечились от коронавируса и отправились домой 120 человек, - рассказали в ведомстве.

К сожалению 7 пациентам не удалось справиться с инфекцией. 284 жителя региона умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

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