В больницах Бурятии закончились места для заболевших COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рост уровня заболеваемости коронавирусом в Бурятии приближается к показателям осени прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства республики со ссылкой на Алексея Цыденова.

- Сегодня у нас в больницах мест нет. Мы сегодня начинаем переоборудовать в гостиницу Парк Отель Улан-Удэ под больницу. То есть ресурсы больничного фонда мы исчерпали. При этом COVID-19 изменился: помолодел – болеют все возраста. У нас студенты болеют гораздо больше, чем в осенний пик. Беременные болеют, причем в реанимации беременные лежат. Ситуация непростая, - заявил глава Бурятии.

У 81% пациентов, проходящих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет.

Напомним, с 12 июня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике введены дополнительные ограничительные меры.

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