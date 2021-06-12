Позировал для фото и сорвался со скалы: на Байкале спасли туриста. Фото: БПСО МЧС России

В Слюдянском районе мужчина так усердно позировал для фото, что оступился и сорвался со скалы прямиком в Байкал.Об этом сообщили в официальном аккаунте Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

- Вызов поступил в 13.35 из ЕДДС Слюдянского района, дежурная сообщила, что на мысе Шаманский недалеко от автомобильной трассы со скалистого обрыва в воду упал мужчина. Информации о состоянии пострадавшего не поступило, - сообщают в ведомстве

Три спасателя Слюдянского подразделения БПСО на катере «Стрингер-550Р» прибыли на место уже через 10 минут. Мужчина, сорвавшийся вниз со скалы, самостоятельно выплыл и забрался на камень и ждал помощи спасателей.

Пострадавшим оказался 39-летний житель Иволгинского района Республики Бурятия. Он рассказал спасателям , что во время фотографирования, потерял равновесие и сорвался вниз. К счастью, во время падения мужчина не упал на камни. Спасатели доставили его до берега и в удовлетворительном состоянии передали жене. От госпитализации пострадавший отказался.

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