Погода в Иркутске: 13 июня синоптики обещают дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутске 13 июня сулит горожанам переменную облачность и кратковременный дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Воздух в областном центре прогреется до +17…+19 градусов, - отмечают метеорологи. – Ветер в Иркутске дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, в столице Приангарья атмосферное давление 13 июня в норме – составляет 719 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза в регионе в целом, погода в Иркутской области также дождливая и облачная. Однако, дожди везде либо кратковременные, либо небольшие. Прохладно.

Днем до +17…+22, если облачная погода будет, то столбики уличных термометров покажут всего +11…+16. Ветер дует с северо-запада 2-7 м/с порывами до 14 м/с.

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