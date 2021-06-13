Поиски пропавшей 15-летней школьницы завершены в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

Поиски пропавшей 15-летней школьницы завершены в Иркутске. Ее разыскали в течение нескольких минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- 15-летняя иркутянка ушла из дома в Октябрьском районе ночью 10 июня, - рассказывают полицейские. – Об этом рассказала ее мать, которая сказала, что не знает, где дочь.

Сотрудники МВД тут отправились на поиски несовершеннолетней. Нашли ее в одном из дворов на улице Байкальской через несколько минут.

- Противоправных действий в отношении нее совершено не было, - отмечают спасатели.

Подростка тут же передали родителям. Конечно, этот случай привлек внимание сотрудников ПДН. С семьей уже проведена беседа.

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