172 зараженных COVID-19 госпитализировали в больницы Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в регионе госпитализировали 172 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Иркутской области.

- Сегодня, 13 июня, в ковидных госпиталях Приангарья под постоянным наблюдением медиков находятся 2037 человек, - отмечают специалисты.

За последние 24 часа было выявлено 113 новых случаев заражения. Всего за время пандемии COVID-19 в регионе подтверждался уже 71 439 раз. Радует, что большинство из них уже выздоровели. За сутки отрицательные результаты ПЦР-тестов получили 77 человек, всего новой коронавирусной инфекцией переболели 69 413 ранее инфицированных.

Увы, не у всех получается справиться с болезнью. Сегодня стало известно о смерти еще 8 заболевших: причиной смерти 6 из них стал COVID-19, еще двое скончались от иных заболеваний. Всего с начала распространения инфекции в Приангарья область потеряла из-за коронавируса уже 2649 гостей и жителей региона, еще 286 с таким же диагнозом умерли из-за других тяжелых болезней.

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