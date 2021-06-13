В День России полицейские задержали полсотни пьяных водителей в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области проводятся массовые проверки водителей. Полицейские выявляют пьяных за рулем. В первый же день проверок – 12 июня, было задержано 54 нетрезвых автомобилиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Приангарью.

- Трое из водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, допустили управление транспортом в нетрезвом виде повторно, - отмечают сотрудники регионального МВД.

Полицейские напоминают еще раз, что от соблюдения правил ПДД зависят жизни, зачастую не только самого водителя, но и окружающих.

- Просим граждан также не оставаться равнодушными и помогать пресекать управление машинами пьяными водителями, - говорят в МВД. – Если увидели нетрезвого водителя или у вас есть подозрения, что данный автомобилист не в адекватном состоянии, позвоните в полицию.

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