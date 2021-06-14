Погода в Иркутске 14 июня: воздух прогреется до +22 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 июня порадует горожан. Уже с утра за окном светит солнце, и днем будет тепло.

- Переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, температура +20...+22, - перечисляют в Иркутском УГМС.

Для других городов и районов Приангарья синоптики дают похожий прогноз. Небольшие дожди и грозы возможны в западных и северо-западных территориях. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Зато воздух прогреется больше, чем в областном центре - до +24 градусов на солнце, а будет облачно, то температура упадет до +9...+14.

Так что погода в Иркутске 14 июня, в последний выходной, будет вполне летняя.

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