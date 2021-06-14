Игорь Кобзев: строящаяся дамба на реке Ия уже дважды защитила Тулун от подтопления. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев вновь посетил территории, на которые в 2019 году обрушилось катастрофическое наводнение, - это Тулун и Нижнеудинск. Сейчас там продолжаются строить дамбы, восстанавливать или возводить новые соцобъекты.

Так, строительство защитного сооружения на правом берегу реки Ия временно ограничили из-за прибывания воды. Тем не менее, на левом берегу возведение дамбы продолжается. Она готова уже на 90%.

- Несмотря на то, что инженерная защита на реке Ия еще не достроена и имеет временный статус, она уже дважды защитила город от возможных подтоплений во время резкого подъема воды, - отметил Игорь Кобзев.

По графику строится дамба и на реке Уда в Нижнеудинске.

Кроме того, в городах возводятся новые детсады и школы. Так, в Тулуне готов детский сад в микрорайоне Угольщиков на 140 малышей. К слову, это первое в городе учреждение для дошколят, где есть бассейн. В июне дети пойдут в группы.

На 28% готова и новая начальная школа на улице 3-я Заречная, которая сможет принимать 250 учеников. Планируется, что здание достроят в мае следующего года. А вблизи школы возводят еще один детсад на 140 ребят. Он готов на 70%.

- Особое внимание - антитеррористической и пожарной безопасности. Это общий принцип для всех строящихся детсадов и школ региона, - отметил Игорь Кобзев.

В Нижнеудинске тем временем возвели пешеходный мост через реку Застрянка. По нему жители островной части города смогут добираться в центр.

- Сейчас основная конструкция пешеходного моста завершена, осталось благоустроить территорию на выходах с моста и смонтировать освещение, - сказал Игорь Кобзев. - Также заканчивается благоустройство площади Ленина по программе «Формирование комфортной городской среды».

В Нижнеудинске тоже строят новую школу на 520 ребят. Кроме того, в городе возводится физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд», проводится реконструкция водонапорной башни по федеральному проекту «Чистая вода». Масштабное обновление требуется Нижнеудинской районной больнице.