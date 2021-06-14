Отключение света в Иркутске 15 июня: электричество временно пропадет во многих домах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Иркутске 15 июня затронет разные районы города. Местным жителям лучше знать заранее, чтобы это не стало неприятной неожиданностью.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - отметили в аккаунте "Свет38" в соцсетях. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Итак, отключение света в Иркутске 15 июня планируется по многим адресам. Света временно не будет в некоторых домах в центре города - на улицах 5-й Армии, Российская, бульваре Гагарина, Чкалова.

Также придется потерпеть отключение света в Иркутске 15 июня жителям пяти улиц в Свердловском районе. В Ленинском и Октябрьском районах, в основном, ремонт на сетях будут проводить ночью.

Фото: "Свет38" в соцсетях.

Фото: "Свет38" в соцсетях.

Фото: "Свет38" в соцсетях.

Фото: "Свет38" в соцсетях.