Эксперты рассказали, сотрудники каких сфер чаще всего выгорают на работе в Иркутской области

Эксперты назвали, сотрудники каких сфер чаще всего выгорают на работе в Иркутской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутской области 63% жителей хотя бы раз в жизни чувствовали профессиональное выгорание. Эксперты портала по поиску работы выяснили, сотрудники каких сфер устают от должностных обязанностей чаще всего и как с этим справляются.

- Чаще всего с проблемой тотальной усталости от работы сталкиваются специалисты по управлению персоналом, а также маркетологи и специалисты по рекламе и PR, - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко. - Меньше всех профессиональному выгоранию подвержен рабочий персонал.

Почти половина их тех, кто знает этот термин непонаслышке, борются с таким состоянием кардинально - меняя работу. Многих спасает отпуск, занятия спортом, смена профессии. Медитация и визиты к психологу - тоже спасение для некоторых выгоревших от рабочей рутины. А около 13% даже не пытаются справляться с усталостью.

Те, кому посчастливилось не потерять удовольствие от профессии, считают, что в этом им помогает регулярный отпуск и спорт.