24 ребенка заразились коронавирусом в летних лагерях Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В двух летних лагерях в Бурятии дети заразились коронавирусом. Прием ребят на отдых временно приостановили.

- В связи с нестабильной погодой дети все чаще простужаются, особенно в прибрежной зоне. На фоне ОРВИ впоследствии присоединяется коронавирус, - сказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. 0 Так, сразу в двух детских оздоровительных лагерях зарегистрированы случаи инфицирования,

В одном из санаторных лагерей коронавирус обнаружили сразу у 15 детей. Зараженных ребят лечат, контактных изолировали и наблюдают за их самочувствием. Кроме того, вспышка инфекции зарегистрирована в лагере в Кабанском районе - там заболели девять отдыхающих из одного отряда.

Недавно принимали решение, что перед отдыхом детям нужно все-таки сдавать тест на коронавирус. Поэтому сроки заезда в лагеря сдвинут. Всего к лету в республике подготовлено 13 организаций.