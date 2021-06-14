В Иркутске подешевели подержанные автомобили, которым нет и года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске подешевели подержанные автомобили, которым нет и года. С января по май средняя цена таких машин составляла 1, 1 миллиона рублей, что в половину меньше, чем в прошлом году. В чем причина? Эксперты Авито Авто говорят, что в нашем городе их стали чаще выставлять на продажу - количество таких объявлений выросло за год аж на 347,8%!

- Рост предложения автомобилей в возрасте до года и от года до двух лет на вторичном авторынке стал одним из следствий дефицита новых автомобилей и сопутствующего роста цен на них: автовладельцы используют момент для того, чтобы выгодно перепродать транспортное средство, - пояснили аналитики.

Вырос и спрос. Причем в сравнении не только с пандемийным годом, но и 2019-м. Однако все равно, как бы ни хотели обладатели машин подороже их перепродать, получилось так, что из-за обилия выбора цены рухнули.