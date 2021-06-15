Иркутский музыкальный театр закроет сезон гала-концертом 19 июня. Фото: Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского

До новых встреч! - так называется гала-концерт к закрытию 80-го театрального сезона Иркутского музыкального театра. Он был самым коротким, ведь из-за пандемии коронавируса артисты вышли на сцену только 5 февраля и вот снова прощаться.

Актеры по традиции в завершающий вечер исполнят лучшие вокальные и хореографические номера. Иркутяне могут за один день посмотреть любимые моменты из репертуарных спектаклей, оперетт, опер, комедий музтеатра.

Концерт начнется 19 июня в 18.00. Но до этого момента горожане еще смогут посмотреть одну постановку. Легендарную рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» сыграют последний раз в этом году 16 и 17 июня. Это история о любви и предательстве, выборе и совести так говорят о постановке «Иисус Христос – суперзвезда» в самом театре.

Рок-опера основана на евангельских повествованиях и рассказывают зрителю в музыкальной форме о последней – Страстной – неделе жизни Иисуса – от мирской суеты до Голгофы и вечности.

- Спектакль идет в сопровождении оркестра театра и рок-группы «EXTROVERT», - отмечают в музтеатре.

Рок-оперу написали американцы Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс в 1970 году. Через год ее уже можно было посмотреть на Бродвее. Настолько она полюбилась зрителям, что ни один театральный сезон без нее не обходится. Режиссером-постановщиком иркутской версии стала Наталья Печерская. В спектакле принимают участие заслуженные и народные артисты России. Начало в 18.30.

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