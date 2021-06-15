190 человек с коронавирусом госпитализировали в больницы Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти число инфицированных COVID-19. И большинство из заболевших переносят болезнь не легко, требуется госпитализация. Так, только за сутки в регионе в ковидные госпитали положили 190 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье.

- Всего в медицинских учреждения области 15 июня под постоянным наблюдением медиков находятся 2308 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, - отмечают специалисты.

Всего за последние 24 часа положительные результаты тестов получил еще 121 человек. Общее число инфицированных составляет 71 676. За это же время выздоровели 69 512 гостей и жителей региона (за сутки +41).

Увы, летальные исходы продолжаются. Скончались еще восемь человек, причиной смерти 7 из них стал COVID-19, жизнь еще одного оборвалась из-за другой тяжелой болезни. Всего от коронавируса в Приангарье умерли 2663 зараженных, причиной гибели еще 287 с COVID-19 стали иные заболевания.

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