На пересечении улиц Красноярской и Советской провалился асфальт, образовав дыру почти в метр Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На месте провала на перекрестке улиц Красноярской и Советской восстанавливают дорожное покрытие. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Вечером 11 июня в диспетчерскую поступило сообщение о возникновении провала на перекрестке улиц Советской и Красноярской. На место выехала аварийная бригада. Специалистами было выявлено повреждение на сетях канализации диаметром 700 мм по улице Красноярская, в результате чего образовался провал, рассказал начальник цеха канализации МУП «Водоканал» Иркутска Андрей Шаранов.

На следующий день место провала отсыпали гравием и устранили повреждение. В ночь с 14 по 15 июня в городе прошел сильный дождь, и вода вымыла часть подсыпки. Участок повторно засыпали гравием и огородили. В ведомстве обещают восстановить асфальтовое покрытие, как только закончатся дожди.

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