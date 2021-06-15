Детскую железную дорогу закрыли на все лето из-за роста заболеваемости коронавирусом в Иркутске Фото: Игорь АЛЕКСИЧ

Детская железная дорога в Иркутске не будет работать во время летнего сезона 2021 из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- Малая магистраль будет открыта, только для юных железнодорожников, которым необходимо осваивать летние практические работы, - рассказали в ведомстве.

Представители ДЖД отмечают, что практика будет проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, в том числе обязательный масочный режим, ежедневное измерение температуры и обработка всех поверхностей, включая подвижный состав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июня: в ковидных госпиталях области 2308 пациентов (подробности)

Бурятия вышла на второе место в стране по заболеваемости COVID-19 (подробности)

190 человек с коронавирусом госпитализировали в больницы Иркутской области за сутки (подробности)