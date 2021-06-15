Выпускники школ Иркутской области сдали 15 июня ЕГЭ по обществознанию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

15 июня школьники Иркутской области сдают один из самых популярных экзаменов по выбору – обществознание. Этот предмет профильный для поступления на большинство направлений в вузы. Он является вторым в списке популярности после профильной математики, его пишут более 7 тысяч человек в 42 городах и поселках региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В сельских районах области организаторы тщательно продумывают логистику своевременной и безопасной доставки участников к месту проведения экзамена, а на самих пунктах проведения соблюдаются все меры противоэпидемической безопасности, - рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Напомним, максимально школьники могут набрать 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию, минимальный порог - 42 балла.

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