Ушел от столкновения со скорой помощью: ангарчанин отправится в колонию за наезд на автомобиле на женщину Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд признал виновным жителя Ангарска. Он летом прошлого года сел пьяным за руль автомобиля "Тойота Пробокс" и сбил пешехода в микрорайоне "Китой". Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- Как следует из материалов уголовного дела, в нарушение требований п. 10.1 ПДДД он не учел дорожные условия, а именно: закругление автодороги по ходу движения автомобиля и видимость, не выбрал скорость, обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства. Чтобы избежать наезда на велосипедиста, не допустить столкновения с автомобилем скорой помощи, он стал резко поворачивать по сторонам. К несчастью, он совершил наезд на 36-летнюю женщину и врезался в деревянный забор дома, - рассказали в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами. Ей понадобилось длительное лечение.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель "Тойоты Пробокс" отказался, однако свидетели ДТП подтвердили в суде, что мужчина был пьян.

При назначении наказания суд учитывал наличие смягчающих наказание обстоятельств: признание вины, оказание финансовой помощи потерпевшей. 49-летнего ангарчанина приговорили к 4 годам в колонии-поселении за нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Также осужденный выплатит компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

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