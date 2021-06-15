Движение по улицам Марата и Ярослава Гашека в Иркутске будет ограничено около месяца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Движение по улицам Марата и Ярослава Гашека в Иркутске будет ограничено около месяца. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 8.00 15 июня до 23.00 29 июня движение по улице Марата на участке напротив дома № 4 по улице Горького будет ограничено. Это связано с проведением ремонтных работ на линии теплоснабжения. Также с 8.00 20 июня до 24.00 20 июля движение по улице Ярослава Гашека будет запрещено. Это связано с проведением ремонта автомобильной дороги на всем протяжении улицы от бульвара Гагарина до улицы Марата, - рассказали в ведомстве.

Автомобилистов просят быть аккуратными на дорогах и заранее планировать маршрут с учетом перекрытых участков улиц города.

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