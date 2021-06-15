Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре «Яркомолл» 15 июня в Иркутске

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре «Яркомолл» с 15 июня в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре «Яркомолл» 15 июня. Медики будут принимать пациентов ежедневно с 14.00 до 20.00. Об этом сообщают в официальном аккаунте администрации Иркутска.

- Мобильные прививочные бригады работают в ТЦ «Новый» и ТЦ «Юбилейный». Всего в регионе действуют 89 пунктов в медицинских организациях, ещё 21 мобильный пункт действует на базе передвижных ФАП, - рассказали в ведомстве.

В региональном минздраве сообщили, 10 июня в Приангарье поступило 18 600 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Полный курс вакцинации получили уже более 225 000 человек.

Напомним, с 10 июня в силу вступило распоряжение губернатора, согласно которому руководители исполнительных органов госвласти и государственных учреждений Иркутской области должны освобождать работников от службы на один рабочий день для проведения вакцинации, а при необходимости и на следующий день с сохранением зарплаты

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