Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июня 2021 12:04

Отрубивший топором племяннице пальцы за сломанный планшет житель Бурятии пойдет под суд

Против 47-летнего мужчины собрано достаточно доказательств
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отрубивший топором племяннице пальцы за сломанный планшет житель Бурятии пойдет под суд

Отрубивший топором племяннице пальцы за сломанный планшет житель Бурятии пойдет под суд

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СУ СК России по Республике Бурятия завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, которого обвиняют в том, что он умышленно отрубил топором своей 5-летней племяннице два пальца на руке. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР России по Бурятии.

- По данным следствия, 31 августа 2020 года с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от села Покровка Прибайкальского района. Расположившись в лесу, взрослые разожгли костер, сварили суп и стали употреблять спиртные напитки. Вечером отец уехал домой, так как ему надо было решить некоторые вопросы по хозяйству, девочка осталась в лесу. Дядя дал племяннице свой планшет, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и сломала. Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, удерживая своей рукой левую руку девочки на бревне, нанес удар топором по пальцам руки потерпевшей, причинив ей повреждения 3 и 4 пальцев кисти. Раненую девочку злоумышленник привел домой и оставил в ограде дома. Увидев заплаканную дочь и окровавленную руку дочери родители вызвали скорую помощь, - рассказали в ведомстве.

Врачам удалось пришить к руке девочки фаланги одного пальца.

В ходе следствия было собрано достаточное количество доказательств. Обвинительное заключение с уголовным делом направлены в суд для рассмотрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К колонии за повторное вождение в нетрезвом виде суд приговорил 4 ангарчан (подробности)

Восстановить лес после рубки на площади больше тысячи гектаров обяжут предпринимателей в Баяндаевском и Качугском районах (подробности)