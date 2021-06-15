Отрубивший топором племяннице пальцы за сломанный планшет житель Бурятии пойдет под суд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СУ СК России по Республике Бурятия завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, которого обвиняют в том, что он умышленно отрубил топором своей 5-летней племяннице два пальца на руке. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР России по Бурятии.

- По данным следствия, 31 августа 2020 года с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от села Покровка Прибайкальского района. Расположившись в лесу, взрослые разожгли костер, сварили суп и стали употреблять спиртные напитки. Вечером отец уехал домой, так как ему надо было решить некоторые вопросы по хозяйству, девочка осталась в лесу. Дядя дал племяннице свой планшет, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и сломала. Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, удерживая своей рукой левую руку девочки на бревне, нанес удар топором по пальцам руки потерпевшей, причинив ей повреждения 3 и 4 пальцев кисти. Раненую девочку злоумышленник привел домой и оставил в ограде дома. Увидев заплаканную дочь и окровавленную руку дочери родители вызвали скорую помощь, - рассказали в ведомстве.

Врачам удалось пришить к руке девочки фаланги одного пальца.

В ходе следствия было собрано достаточное количество доказательств. Обвинительное заключение с уголовным делом направлены в суд для рассмотрения.

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