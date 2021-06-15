В Тайшетском районе в ДТП погиб 32-летний водитель мопеда Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ночь с 13 на 14 июня на 1178 километре федеральной трассы «Иркутск-Новосибирск» на территории Тайшетского района произошла серьезная авария. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

-Водитель мопеда «Suzuki» не справился с управлением, байк опрокинулся, сам 32-летний мужчина погиб до приезда скорой помощи, - рассказали в инстаграм-аккаунте отдела пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Как все произошло? Сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Известно, что погибший ехал со стороны Красноярска в сторону Иркутска. Однако личность водителя мопеда на данный момент не установлена. Почему? На мопеде не было номеров. Также неизвестно, был ли мужчина трезв.

Обстоятельства аварии выясняются, сейчас проводится проверка. Помочь могут свидетельские показания. Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушел от столкновения со скорой помощью: ангарчанин отправится в колонию за наезд на автомобиле на женщину. В момент ДТП водитель был пьян (подробности)