600 домов в 5 населенных пунктах остались без света в Мамско-Чуйском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 июня проиозошло аварийное отключение электроснабжения в Мамско-Чуйском районе в 15.21. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Обесточенными оказались 600 жилых домов и 18 социально-значимых объектов в пяти населенных пунктах, - рассказали в ведомстве.

К аварийно-восстановительным работам были привлечены пять человек и одна единица техники.

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