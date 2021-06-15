Около 200 участков частично подтоплено в садоводствах Иркутска

В садоводствах осмотрели в том числе и русла рек.

Из-за сильного дождя в Иркутске подтопило около 200 участков, расположенных в садоводствах Иркутска. В основном в Правобережном и Ленинском округах. Такие цифры были даны утром 15 июня в результате мониторинга коммунальных служб. Их специалисты, а также главы округов и сотрудники администрации осмотрели 15 СНТ, в наиболее проблемные - отправили технику «Иркутскавтодора» и «Водоканала».

- Ведется прочистка водоотводящих канав, дренажных систем, в СНТ «Кооператор» и «Восток» работает 4 единицы техники и десять человек, рассказал заммэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев. – Кроме этого, отсыпана территория и поднят трансформатор в поселке им. Горького.

Кстати, недалеко от поселка Горького провели оперативное совещание.

- На месте скоординировали работу оперативных служб и наметили ближайшие мероприятия по устранению подтоплений, – сказал первый заммэра Антон Красноштанов.

В чем причины подтоплений? Увы, но часто влияет на это массовая застройка в «низинах». Изменяется гидрология, поймы рек и болот. Нередко и сами собственники участков усугубляют ситуацию, разрушая системы стоков воды.

- Здесь нужен комплексный подход. Вместе с расчисткой дренажных систем внутри садоводств важно урегулировать систему выделения земли в потенциально проблемных местах, а также проработать мероприятия по мелиорации болотистых участков, - рассказал и.о мэра Иркутска – руководитель аппарата Андрей Южаков.

Этот вопрос обсуждается. А пока специалисты в круглосуточном режиме мониторят районы возможного подтопления. Курсируют пять экипажей, на экстренный случай подготовлены пункты временного размещения.

Тем временем, синоптики сообщают, что в июне уже выпало за полмесяца 58 мм осадков при месячной норме в 68 мм.