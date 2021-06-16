Погода в Иркутске: 16 июня в городе ветер и дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 июня. В областном центре снова дожди. Небо затянуто облаками. И ветер в среду - с порывами. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске сегодня ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с, - рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Днем воздух в городе прогреется всего до +13…+15.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 16 июня обещает сибирякам дожди – где-то кратковременные, а где-то сильные, местами грозы.

Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +13….+18, если небо затянут облака, будет не выше +8. Теплее всего сегодня в северных и западных районах Приангарья, там 16 числа +18…+23.

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