Выставка авторских кукол из глины, текстиля и ваты открыта в Усадьбе Сукачева. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем им. В.П. Сукачева

100 авторских кукол, выполненных в различных техниках, можно посмотреть в Усадьбе Сукачева в течение лета. На выставке "Твой волшебный сундучок" иркутяне увидят ватных игрушки, из текстиля, полимерной глины и пластика.

- Посетители найдут здесь героев советских сказок «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Хозяйка Медной горы», - рассказывают организаторы. - Экспозиция дополнена украшениями из текстиля и ювелирной смолы.

Создала всех этих кукол - победительница в номинации «Дебют» на международном конкурсе ватной игрушки «Виват театр России» Ольга Головчанская. Работать экспозиция будет до 29 августа.

Выставка "Твой волшебный сундучок": где и когда посмотреть

Усадьба В. П. Сукачева, ул. Декабрьских событий, 112

До 29 августа, вт, ср, пт, сб, вс – 10.00 до 18.00, чт – с 10.00 до 20.00, пн- выходной

Цена билета: 50-150 руб.