Из-за сильного ветра 16 июня в Иркутской области возможны отключения электричества Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области 16 июня в течение дня возможны незапланированные отключения электроэнергии. Они связаны с сильным ветром в южных, верхнеленских, центральных районах региона. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Синоптики прогнозируют усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с, - отмечают специалисты. – В связи с этим возможны превентивные отключения электроэнергии, проводимые в целях исключения аварийных отключений электроэнергии.

Также сибиряков в такую погоду просят держаться подальше от энергообъектов. Кстати, в Иркутске сегодня будут проведены плановые отключения электричества в части зданий Ленинского, Правобережного и Свердловского районов.

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