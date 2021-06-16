124 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в Иркутской области выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев инфицирования достигло уже 71 800. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией Приангарья.

- В больницах сейчас под наблюдением медиков находятся 2378 пациентов с COVID-19, - говорят специалисты. – За сутки прирост госпитализированных составил +70.

С начала пандемии от коронавируса в регионе вылечили уже 69 559 человек, 87 из них получили отрицательные результаты ПЦР-тестов за минувшие сутки. Увы, не всем удается справиться с болезнью.

Сегодня стало известно о смерти еще 8 пациентов от COVID-19. Всего новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти 2671 инфицированного в Иркутской области, также еще 287 зараженных COVID-19 умерли от иных болезней.

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