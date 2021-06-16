152 муниципалитета Иркутской области получат «премию» за увеличение доходов

Муниципалитеты Иркутской области получат дополнительное финансирование. ФОТО: предоставлено правительством Иркутской области.

Муниципальные образования Иркутской области, которые не только не сократили поступления собственных доходов, но даже увеличили их, получат «премии» из областного бюджета. Общий объем этой премии составит 300 млн рублей. Решение о поощрении принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Некоторые муниципальные образования по итогам сложного 2020 года смогли обеспечить рост собственных доходов. До конца июня «премия» будет перечислена 152 муниципалитетам первого и второго уровней, – сказал глава региона Игорь Кобзев.

В целом, отмечают в правительстве, вопреки пессимистичным прогнозам в сравнении с 2019 годом падения собственных доходов муниципалитетов не произошло. Не зафиксировано падение и в сравнении с утвержденными на 2020 год местными бюджетами. Таким образом, поощрение получат муниципалитеты, которые эффективно работают над повышением собственной доходной базы. Рост налоговых, неналоговых доходов местных бюджетов в результате составляет сверх среднеобластного уровня.

Кроме того, 15 июня на сессии Законодательного Собрания региона будут приняты изменения в областной бюджет, предложенные губернатором. Планируется, что доходы областной казны в 2021 году вырастут на 9,047 миллиарда рублей, расходы – на 9,6 миллиарда рублей. Увеличить доходы удастся благодаря безвозмездным поступлениям, которые составят 54 млрд рублей, также налогу на прибыль организаций – это 4,6 млрд рублей.

Средства направят на развитие образования - строительство детских садов и школ, организацию бесплатного горячего питания учеников, а также на сферу жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности, ремонт и реконструкцию дорог, возведение доступного жилья.