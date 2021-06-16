Три лесных пожара площадью почти 35 000 гектаров тушат в Иркутской области 16 июня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За сутки два пожара потушили, два локализовали, один остался действующим. Такова ситуация с лесными пожарами в Иркутской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Самое крупное возгорание – в Катансгком районе тушат лес на площади больше 30 тысяч гектаров – продолжает действовать в регионе с прошлой недели. Для борьбы с ним Приангарье используют вертолеты Ми-8, а также Ил-76 МЧС России. По данным на утро 16 числа, огнем там объято 32 508 гектаров.

- В локализованном состоянии на утро 16 июня перешло два ранее зарегистрированных пожара в Усть-Кутском и Усть-Удинском районах, - отмечают в пресс-службе правительства Иркутской области. - Общая площадь этих очагов 2458 га.

Справиться с лесными пожарами в минувшие сутки удалось в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Возгорания общей площадью 50 гектаров там были обнаружены и потушены в тот же день.

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