10 выпускников получили по 100 баллов за ЕГЭ по химии и литературе в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области подвели итоги государственных экзаменов по химии, литературе и географии. Высший балл в регионе поучили 10 выпускников одиннадцатых классов: 3 по химии и 7 по литературе. Об этом сообщают в правительстве Приангарья.

- Единый государственный экзамен по литературе сдавали 582 человека. Из них 95,5% участников экзамена подтвердили освоение образовательной программы по предмету. Среди 100-балльников выпускники из Иркутска, Усть-Илимска, Ангарска, Усть-Кута. Одна из участниц – из числа выпускников прошлых лет. Единый государственный экзамен по химии состоялся 31 мая, его сдавали 1490 выпускников. Подтвердили освоение образовательной программы по предмету 71,7% участников экзамена.100 баллов получили два учащихся из Иркутска и один – из Братска, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Что касается экзамена по литературе, предмет никогда не лидировал среди выпускников. Чаще всего его сдают ребята, планирующие связать жизнь с филологией и литературным творчеством, журналистикой, театром и другими видами искусств, библиотечным и издательским делом. Всего в регионе высокими баллами по литературе могут похвастаться 87 выпускников - это 15% от общего количества участников.

142 выпускника в Приангарье получили высокие результаты по химии - от 80 до 100 баллов.

Тем же, кто получил оценку "неудовлетворительно" пересдать экзамен можно будет только в следующем году. Однако "двойка" за ЕГЭ никак не повлияет на получение аттестата.

Также в первый день экзаменационного периода 31 мая 233 выпускника сдали географию. 95% из них набрали необходимое количество баллов. К сожалению, стобалльников по этому предмету в регионе нет. Среди лучших результатов: 92 балла – у десяти выпускников из Иркутска, Ангарска, Братска, Зимы, а также Аларского, Киренского и Нижнеудинского районов. Всего 80 и выше баллов по этому предмету - у 20 участников ЕГЭ.

Не позднее 22 июня станут известны результаты по русскому языку.

К слову, всем учащимся, получившим по 100 баллов на ЕГЭ и поступившим в вузы Иркутской области, полагается ежемесячная выплата из областного бюджета в размере 5750 рублей.

Студент будет получать поддержку на период с 1 сентября первого курса по 31 мая третьего курса. Такой вид поддержки действует в регионе с 2018 года.

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В региональном ведомстве также сообщили, что с 2018 года тем 100-балльникам, которые поступают на обучение в вузы Иркутской области, предоставляется ежемесячная выплата из областного бюджета 5750 рублей (до вычета налога на доходы физических лиц) на период с 1 сентября первого учебного года (курса) по 31 мая третьего учебного года (курса) при наличии 100 баллов по предмету, входящему в перечень вступительных испытаний.