Житель Нижнеудинска по просьбе мошенников перевыпустил кредитную карту и потерял более 65 тысяч рублей Фото: Алексей ОСИПОВ

В полицию обратился обманутый житель Нижнеудинска. После его рассказа стало понятно, что мужчина оказался очередной жертвой мошенников. Ему поступил звонок с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мне позвонил "сотрудник банка". Он объяснил, что мой личный кабинет пытаются взломать, чтобы снять наличные. Единственный способ спасти деньги - перевыпустить кредитную карту. После чего мошенник попросил перевести все сбережения на новый счет, номер которого он мне продиктовал. Тем самым, у меня было снято 65 тысяч рублей наличными и, плюс к этому, 2175 рублей за услуги перевода, - рассказал в полиции обманутый сибиряк.

К сожалению, мужчина только после завершения звонка осознал, что сотрудник банка на самом деле мошенник. Далее он незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции настоятельно просят не верить людям, которые представляются работниками банков и других служб, а также напоминают, что мошенники используют разные махинации и уловки. Если вы стали свидетелем подобного происшествия или потерпевшим, сразу же звоните в полицию.

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