Отменил гастроли в Иркутске Бурятский академический театр из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: предоставлено организаторами гастролей

Об отмене гастролей в Иркутске объявил Бурятский академический театр. В связи с введением ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией все репетиции приостановлены. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Здоровье сотрудников и зрителей всегда остается приоритетом. Мы будем терпеливо ждать встречи в новом сезоне. Верим и надеемся, что это произойдет как можно раньше, – сообщают представители театра.

Напомним, гастроли Бурятского академического театра оперы и балета в Иркутске были запланированы с 29 июня по 11 июля. Для возврата билетов необходимо обратиться в кассу, связаться с распространителем или перейти на официальный сайт.

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