Законопроект о поддержке добровольных пожарных дружин Иркутской области рассмотрели на сессии ЗС

Законопроект о поддержке добровольных пожарных дружин принят в первом чтении.

В Иркутской области на законодательном уровне поддержат добровольные пожарные дружины. Соответствующий законопроект принят на сессии областного парламента 16 июня в первом чтении. Далее депутаты продолжат работать над инициативой, внесут поправки в рамках второго и третьего чтений.

Законопроект предполагает такую меру соцзащиты, как страхование жизни и здоровья пожарного на сумму полмиллиона рублей. Также для дружин предусмотрены информационно-консультационная поддержка, предоставление субсидий на обмундирование.

Министр имущественных отношений региона Марина Быргазова добавила, что в документе будут отражены и действующие сегодня меры поддержки. Так, это единовременная выплата членам семьи в случае гибели пожарного при тушении пожара в размере 550 тыс. рублей, выплата в размере 270 тыс. рублей сотруднику добровольной пожарной дружины при получении увечья или заболевания, которое связано с борьбой со стихией.

Всего в повестке июньской сессии - 28 вопросов. Главный из них - корректировка бюджета Иркутской области на 2021 год.