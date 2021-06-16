Непригодны для купания: Роспотребнадзор выявил еще пять опасных пляжей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области проверяют качество воды в 61 мониторинговой точке на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. В результате исследований непригодными для купания признали несколько водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям в следующих водоемах: Еловский пруд в Ангарском районе, река Зима и река Кимильтейка в Зиминском районе, а также реки Мура и Ухтуйка в городе Зима, - рассказали в ведомстве.

В этих местах купание опасно для здоровья населения. Мониторинг качества воды водоемов Иркутской области продолжается.

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