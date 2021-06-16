Вертолетами МИ-8 на тушение крупного лесного пожара в Катангском районе доставили 114 десантников Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Катангском районе продолжает бушевать крупный лесной пожар. Накануне на его тушение вертолетами Ми-8 МЧС России было доставлено 114 сотрудников авиационной охраны лесов, из них 46 человек - Тывинской парашютно-десантной группировки. Все они будут работать в труднодоступных местах. Также авиацией доставлено больше 3 тонн груза. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Авиацией МЧС России было выполнено 12 сливов 36 тонн воды. Общий налет составил 14 часов 45 минут. С 11 июня всего проведено 197 сливов, сброшено 204 тонны воды, обработано около 8 тысяч метров кромки, - сообщили в ведомстве.

Напомним, с 17 мая на территории северных районов Иркутской области действует особый противопожарный режим. В Катангском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах».

По состоянию на 11 часов утра, на территории региона продолжают действовать три очага лесных пожаров на площади 34966 гектаров, два из них локализованы, угрозы населенным пунктам нет. Задействован Федеральный резерв: сотрудники Нижнеилимской, Приволжской, Тывинской парашютно-десантных группировок.

По данным космического мониторинга, населенных пунктов в зоне задымления нет.

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